Интересно, что самым главным терморегулятором организма является не кожа, а щитовидная железа. Она продуцирует гормон тироксин, который повышает интенсивность обмена веществ в клетках, что приводит к выделению тепла. "Рамблер" расскажет, о продуктах, которые способны согреть вас изнутри, передает Day.Az.

Редька

Всего одна редька средних размеров способна снабдить организм суточной нормой витамина C. Она укрепляет стенки сосудов, способствует нормальному функционированию кровеносной системы и, следовательно, наделяет организм теплом.

Морская капуста

Водоросли богаты витаминами группы B, которые регулируют работу надпочечников и гормон адреналина. В этом продукте также содержится йод, нехватка которого может стать причиной перманентного холода.

Гранат

Гранат также в избытке содержит витамины группы B. В его зернышках есть вещества, которые снижают уровень холестерина в крови, укрепляют иммунитет и способствуют утеплению организма.

Хурма

Этот продукт богат витаминами C и P, они благотворно влияют на сосуды, снижают их хрупкость. Употребление хурмы в пищу способствует сохранению тепла в организме. Ведь этот фрукт является источником кальция, который обеспечивает нормальную работу сердца и стабильную циркуляцию крови в организме.

Картофель

В картофеле содержится калий, который значительно улучшает кровообращение и, как следствие, помогает не замерзнуть. Отдавать предпочтение стоит вареному или запеченному овощу.