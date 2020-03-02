Первый в мире смартфон, в котором для изготовления монолитного корпуса применен композит из пластика и углеволокна, представлен в Германии. Главные козыри Carbon 1 Mark II - рекордно малый для аппарата такого размера вес и необычный внешний вид, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Углеволокно (очень плохо пропускающее радиоволны) смешано по специальной технологии с радиопрозрачным материалом, чтобы не мешать работе беспроводных интерфейсов. Логотип на задней панели сделают светящимся - он сможет мигать, уведомляя о новых сообщениях.

Смартфон весит всего 124 грамма (для сравнения, Samsung Galaxy S20 Ultra - 222 грамма, а iPhone 11 - 194 грамма) при толщине корпуса в 6,3 мм. У Carbon 1 6-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов или "челки", зато с довольно заметными полями сверху и снизу. Интересно, что экран защищает якобы специально разработанное Corning стекло Gorilla Glass 6 нестандартной толщины - 0,4 мм вместо обычных 0,6 - 0,8 мм.

Внутри - процессор MediaTek P90 (выпущен ещё в 2018-м), 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Тыловая камера - сдвоенная, с разрешением 16 мегапикселей, а фронталка - 20-мегапиксельная. Добиться небольшого веса помогает и довольно скромная емкость батареи - 3050 мА*ч. Датчик для разблокировки смартфона размещен на правом ребре корпуса.

Ещё одна черта Carbon 1, отличающая его от большинства современных флагманских смартфонов - его очень легко разбирать и чинить. Стоить устройство, главная задача которого - позволить владельцу выделиться, будет дорого - 800 евро. Продажи начнутся в Германии, Австрии и Швейцарии в конце весны или начале лета. К концу года разработчики смартфона надеются начать продавать его в некоторых странах Северной Европы и на Ближнем Востоке.