https://news.day.az/hitech/1208027.html Huawei запустила собственный поисковик на смартфонах без Google
Huawei запустила собственный поисковик на смартфонах без Google
В сеть утекли скриншоты поискового приложения, разрабатываемого компанией Huawei для своих смартфонов. Фото Hae (так будет называться новое приложение), опубликовал в своем Twitter блогер-инсайдер @RODENT950, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Из-за санкций, введенных правительством США в мае 2019 года, Google прекратила свое сотрудничество с компанией Huawei. В результате новые устройства корпорации лишились всех сервисов поисковика. Huawei стала активно продвигать собственную альтернативу - Huawei Mobile Services, включающую магазин приложений AppGallery, а также ОС Harmony OS.
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