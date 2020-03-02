В сеть утекли скриншоты поискового приложения, разрабатываемого компанией Huawei для своих смартфонов. Фото Hae (так будет называться новое приложение), опубликовал в своем Twitter блогер-инсайдер @RODENT950, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из-за санкций, введенных правительством США в мае 2019 года, Google прекратила свое сотрудничество с компанией Huawei. В результате новые устройства корпорации лишились всех сервисов поисковика. Huawei стала активно продвигать собственную альтернативу - Huawei Mobile Services, включающую магазин приложений AppGallery, а также ОС Harmony OS.