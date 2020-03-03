Врачи из китайского города Чэньчжоу распечатали на 3D-принтере, на которой показан источник распространения коронавируса нового типа в теле одного из их пациентов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цветная 3D-модель более наглядна по сравнению со снимками компьютерной томографии. Зеленым, желтым и красным обозначены [различные отделы] легких, а синим цветом - инфекционный очаг", - прокомментировал один из врачей Юйчэн Хэ. По его словам, объемное изображение пораженных коронавирусом легких предоставит врачам более точные данные, необходимые для клинической практики.

Модель распространения коронавируса для печати специалисты создали на основе снимков компьютерной томографии пациента, инфицированного коронавирусом. На ней детально показаны артерии, вены и бронхи больного. Сложнее всего было воспроизвести ангиографию бронхов - исследование сосудов после введения в них рентгеноконтрастных веществ, отметил Хэ.