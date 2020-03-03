Эксперты обнаружили уязвимость, с помощью которой можно взломать миллионы смартфонов. На проблему обратило внимание издание XDA Developers.

Об уязвимости под названием MediaTek-su, связанной с процессорами компании MediaTek, рассказал пользователь форума XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист представил скрипт, который использовал брешь в системе для получения root-прав на устройстве. С помощью уязвимости хакер мог получить полный контроль над девайсом и доступ к личным данным пользователя.

Издание заметило, что указанный скрипт можно запустить практически на всех 64-битных процессорах MediaTek. Данные чипы используются в доступных смартфонах и планшетах, что означает возможность использования MediaTek-su на миллионах аппаратов. Среди оказавшихся под угрозой взлома были перечислены Sony Xperia L1 и L3, Realme 1, устройства серии Umidigi Power, Xiaomi Redmi 6, Nokia 1, 1 Plus, 3 и 3.1 и другие смартфоны.

Журналисты заметили, что проблема MediaTek-su появилась более года назад, поэтому многие разработчики ПО уже нейтрализовали угрозу взлома. Тем не менее приблизительное количество девайсов, до сих пор подверженных взлому, неизвестно. Специалисты посоветовали пользователям регулярно обновлять смартфоны и устанавливать патчи безопасности.

В конце февраля IT-специалисты раскрыли россиянам способы уберечься от слежки через смартфон. Эксперты посоветовали тщательно отбирать загружаемые на девайсы приложения и заметили, что чаще всего взлом происходит не из-за зараженных программ, а по причине действий пользователя.