Компания BMW обновила логотип. Новая эмблема, дебютировавшая на шоу-каре Concept i4, сохранила круглую форму, но отличается шрифтовым начертанием букв и отсутствующей заливкой внешнего круга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нынешний логотип используется с 1997 года, и по мнению BMW, уже устарел. Новая эмблема призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в "цифровом мире". При этом лояльная аудитория "сможет открыть для себя бренд заново". Отличить один от другого можно по начертанию аббревиатуры BMW и отсутствующей заливки сплошным цветом внешнего круга - теперь на машинах эта часть логотипа будет прозрачной.

Как это выглядит вживую BMW показала на концепте электрического седана Concept i4. Внешняя, незакрашенная часть отныне будет соответствовать цвету кузова автомобиля. Вдобавок логотип выглядит более плоским и немного похож на эмблему 1963 года.

Прототип BMW Concept i4 получил батарею емкостью 80 киловатт-часов и электрическую установку мощностью 530 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до "сотни" за четыре секунды. Заявленный запас хода составляет 600 километров по циклу WLTP.

Особенность шоу-кара - звук, разработанный BMW вместе с известным голливудским композитором Хансом Циммером, который приложил руку к таким фильмам, как "Перл-Харбор", "Пираты Карибского моря, "Мадагаскар", "Темный рыцарь".