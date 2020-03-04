В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте бывший хакер, в прошлом один из лидеров крупнейшей группировки Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис (Jake Davis), известный как Topiary, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, при запросе доступа к данным, согласно общему регламенту защиты персональных данных, пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, в которых он состоит. Там содержатся как старые, так и новые данные, причем со всех телефонов, которыми когда-либо пользовался юзер.

Дэвис подчеркнул, что высока вероятность того, что вся эта информация может передаваться государственным спецслужбам. "Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и в каких группах состоит", - заметил он своем разоблачении. Хакер, ставший специалистом по кибербезопасности, подчеркнул, что информацией могут воспользоваться для вычисления протестующих и критиков властей.

Он также заметил, что существует риск быть добавленным в группу с сомнительным названием и содержанием. "Так вы навсегда будете связаны с ней и участниками внутри нее. Большинство людей не отключают автодобавление в групповые чаты", - пояснил Дэвис.

Специалист заключил, что это лишь его умозаключения, основанные на том, выдает ли WhatsApp властям доступ ко всем этим данным. Однако он выразил твердую уверенность в том, что такая возможность у спецслужб "определенно есть".