Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных. Самыми ценными устройствами названы аппараты производства Apple. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам исследования, среднестатистический iPhone потеряет около 45 процентов от своей стоимости в течение двух лет, флагманский смартфон на Android - около 71 процента. Специалисты заключили, что за два года использования смартфон Apple потеряет примерно столько же в цене, сколько топовый аппарат на Android за один год.

По наблюдениям экспертов, бюджетные смартфоны дешевеют еще быстрее. За два года дешевый Android-девайс обесценится примерно на 79 процентов. Худший показатель продемонстрировал аппарат Motorola One, выпущенный в октябре 2018 года по цене 349 долларов и проданный в декабре 2019 года за 43 доллара.

Также аналитики подсчитали, что в 2019 году на iPhone XR, XS и XS Max пришлось около 15 процентов всех сделок на сайте BankMyCell. Компания объяснила это тем, что за год аппараты потеряли в цене около 23 процентов и оставались востребованными покупателями. Для сравнения, за 2019 год XS Max потерял в цене 25 процентов, тогда как Samsung Galaxy S10+ обесценился на 45 процентов за девять месяцев.

Сервис сделал вывод, что за весь 2019 год смартфоны Apple обесценились примерно на 25 процентов, аппараты Nokia и Sony - на 27 и 31 процентов соответственно. Быстрее всех потеряли в цене смартфоны Motorola и LG, которые стали дешевле на 59 и 56 процентов соответственно.