Флагманский смартфон Samsung S20 Ultra провалил тест на прочность от CNET, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Журналисты имитировали три сценария: выпадение смартфона из кармана, падение с высоты груди и человеческого роста. Задняя панель флагмана, состоящая из стекла и закрытая защитным слоем Gorilla Glass 6, покрылась трещинами при первом же падении. В моменте, когда аппарат упал с высоты груди, трещины появились на торце устройства с фронтальной стороны.

В результате падения с высоты человеческого роста Galaxy S20 Ultra начал разрушаться. Издание обратило внимание на множественные царапины на металлической рамке девайса и отколовшиеся фрагменты задней панели.

Журналисты сделали вывод, что, несмотря на сильные повреждения, выступающий над корпусом модуль камеры не пострадал. Также CNET зафиксировало, что аппарат продолжал работать. В заключение издание посоветовало владельцам флагмана Samsung бережно обращаться с устройством и по возможности приобрести чехол.

По мнению аналитиков, флагманская линейка Galaxy S20 провалилась в продаже в Южной Корее. За первый день местные ретейлеры продали 70,8 тысячи единиц девайсов, тогда как прошлогодний флагман Galaxy S10 разошелся тиражом 140 тысяч устройств, а Galaxy Note 10 - 220 тысяч экземпляров. Эксперты связали падение продаж с вспышкой пневмонии COVID-19 и высокой стоимостью смартфонов.

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 была представлена 11 февраля. Топовый аппарат серии - Galaxy S20 Ultra - получил 6,9-дюймовый дисплей, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, камеру с основным сенсором разрешением 108 мегапикселей и стократным зумом.