В работе ключевых веб-приложений и служб Apple наблюдаются неполадки. Сбой затронул более десятка сервисов iCloud, включая сообщения (iMessage), почту, календарь, файлохранилище, напоминания, заметки и фотографии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В разделе "Состояние системы" на официальном сайте компании сказано, что перебои начались в 18:43 по бакинскому времени. В результате поломки были "затронуты некоторые пользователи".

Неполадки в работе iCloud происходят не так часто. Последний продолжительный сбой наблюдался летом 2019 года, когда была нарушена синхронизация облачных сервисов Apple по всему миру. Часть служб оставалась недоступной около 4,5 часа.