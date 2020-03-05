iMessage и другие сервисы Apple испытывают проблемы
В работе ключевых веб-приложений и служб Apple наблюдаются неполадки. Сбой затронул более десятка сервисов iCloud, включая сообщения (iMessage), почту, календарь, файлохранилище, напоминания, заметки и фотографии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В разделе "Состояние системы" на официальном сайте компании сказано, что перебои начались в 18:43 по бакинскому времени. В результате поломки были "затронуты некоторые пользователи".
Неполадки в работе iCloud происходят не так часто. Последний продолжительный сбой наблюдался летом 2019 года, когда была нарушена синхронизация облачных сервисов Apple по всему миру. Часть служб оставалась недоступной около 4,5 часа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре