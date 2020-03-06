Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Об этом в пятницу сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 16:28 четверга по времени восточного побережья США (01:28 пятницы баку). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Греции, Италии, Франции, Германии, Нидерландах и Польше.

Около 60% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 21% не могут зайти в свою учетную запись, а 17% жалуются на полное отключение социальной сети.