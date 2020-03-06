Компания Fraundorfer Aeronautics провела первое испытание перспективного летающего такси. Аппарат Tensor 600X пробыл в воздухе около часа, поднимаясь до высоты 500 метров над землей и разгоняясь до скорости 130 км/ч. Также машина выполнила серию проверочных взлетов и посадок, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Автожир - это винтокрылый летательный аппарат, подъемную силу которому обеспечивает свободно вращающийся винт. Управлять такой конструкцией гораздо проще, чем вертолетом или самолетом. А еще автожир производит меньше шума, гораздо дешевле и безопаснее: он не так чувствителен к турбулентности, как самолеты, не подвержен штопору и может мягко приземляться при неработающем двигателе.

Салон Tensor 600X рассчитан на шесть пассажиров. Аппарат может подниматься в воздух со взлетной полосы длиной не более 50 метров и лететь без дозаправки 600 километров. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч.

Сейчас на автожир установлен бензиновый двигатель, но в будущем Tensor 600X планируют оснащать электрической силовой установкой или топливными ячейками. Создатели аппарата уверены, что их машина будет востребована для перевозок на средние дистанции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.