https://news.day.az/hitech/1209710.html Facebook временно закрыла лондонские офисы

Facebook временно закрыла лондонские офисы

Технологии, 7 марта 2020 09:12 56
Facebook временно закрыла лондонские офисы

Компания Facebook в пятницу временно закрыла три лондонских офиса, где работает больше 3 тыс. человек, после того, как у одного из сотрудников было подтверждено заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о сотруднике представительства компании в Сингапуре, который посещал один из ее лондонских офисов 24-26 февраля. Facebook попросила контактировавших с ним лиц воздержаться от контактов с окружающими в течение ближайших двух недель. Офисы компании закрыты до понедельника для проведения дезинфекции. Сотрудники компании, которые должны были выйти на работу на выходных или подозревают, что могут быть больны, будут работать удаленно.

В четверг газета Financial Times также сообщила о том, что банк HSBC временно закроет один из отделов в своем офисе в центре Лондона после того, как сотрудник банка был госпитализирован из-за заражения новым коронавирусом. На прошлой неделе в качестве меры предосторожности 300 сотрудникам лондонского представительства американской энергокомпании Chevron было рекомендовано не приходить в офисы и работать из дома.

 

Ранее власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа в королевстве. К настоящему моменту подтверждено 164 случая заражения, причем инфекция начала передаваться внутри страны. В пятницу авиакомпания British Airways сообщила о том, что заражение новым коронавирусом было выявлено у двух ее сотрудников, занимающихся погрузкой багажа в одном из аэропортов страны.

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