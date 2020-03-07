Расширение применения IT-технологий – одна из приоритетных задач Азербайджана

В Азербайджане в последние годы расширение применения ИКТ в сфере государственных услуг стало одной из наиболее приоритетных задач в политики правительства.

Об этом сказала Trend политический обозреватель, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина, передает Day.Az.

По ее словам, использование информационных и телекоммуникационных технологий стало одной из наиболее приоритетных задач в государственной политике Азербайджана: "С учётом всех социально-экономических и политических реформ, осуществляемых в стране, переход услуг в электронный формат помогает не только уменьшить и оптимизировать бумажное делопроизводство, но и предотвратить случаи коррупции среди чиновников. В последние годы руководство страны уделяет этому пристальное внимание, и очень важно наладить более прозрачную деятельность государственных органов. В Азербайджане была принята и уже реализуется Национальная стратегия в этом направлении, расширяется фибероптическая и LTE сеть, а также ведутся подготовительные работы по переходу на 5G, что в мире очень актуально. Внедрение и интенсивное использование ИКТ существенно сократило число коррупционных случаев и время, которое жители тратили на получение различных бумажных справок. Самый простой пример - это система ASAN, которая, как я думаю, и со мной согласятся многие, значительно облегчила жизнь граждан как в столице, так и в регионах Азербайджана. К тому же, система обеспечила рабочими местами много молодых кадров, волонтёров, которые познают новое и вносят свой вклад в развитие системы в стране".

Политолог считает, что доступ к обширному интернет-контенту и соцсетям говорит о приверженности демократическим принципам в стране: "При этом, обеспечение свободного доступа гражданина к разносторонней информации, в том числе к процессу госуправления гарантирует эффективную модернизацию госситемы. Однако, Азербайджан понимает, что при развитии ИКТ возникает угроза кибербезопасности, чему уделяется пристальное внимание в последние годы. Помимо развития национальных и международных стандартов в данном направлении в стране периодически организуются и проводятся саммиты, конференции, тренинги, повышающие осведомлённость о методах обеспечения кибербезопасности. При разработке общих подходов и методов превенции виртуальных угроз очень важен обмен опытом между соответствующими службами, ответственными за обеспечение информационной безопасности. Ко всему прочему, на мой взгляд, важно еще проводить профилактические беседы с гражданами, предупреждая их о возможной опасности и обучая простым методам предосторожности при пользовании интернетом. В свете роста актуальности данного вопроса новый состав парламента Азербайджана должен будет уделить этому особое внимание. Необходимо и далее работать над формированием законодательной базы для создания соответствующих структур для реализации госпрограмм и иных проектов по борьбе с кибепреступностью. Эта проблема актуальна для всех стран, не только для Азербайджана. Именно поэтому необходимо разрабатывать программы, делиться опытом и работать сообща, чтобы выработать надёжную систему борьбы с киберпреступностью в мире".

Также она отметила, что путь стратегического развития, защищающий национальные интересы и укрепляющий независимость, который избрал Азербайджан, очень хорошо налажен: "Азербайджан ведет сбалансированную политику с учётом своих национальных интересов. Ведение сбалансированной и прозрачной политики сделало страну надёжным партнёром в регионе, а участие в глобальных проектах укрепило статус Азербайджана как крупного игрока мировой политики и экономики. Учитывая все процессы, происходящие в мире, существующие конфликты и нестабильность на Ближнем Востоке, Азербайджан смог удержать имидж надежного партнёра, с позицией которого считаются. Нам хорошо известно, насколько независимость является залогом успеха государства. Стабильное развитие внешнего политического курса во многом зависит от стабильности внутри страны. Нельзя допустить, чтобы у внешних деструктивных сил появилась возможность дестабилизировать ситуацию внутри страны и снизить уровень ее безопасности".