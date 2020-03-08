Представлен конкурент Galaxy S20 Ultra

Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Find X2 Pro. Новинка поддерживает подключение к 5G-сетям, обладает 120-герцовым экраном и камерой с 10-кратным гибридным зумом, что дает ей право соперничать с Samsung Galaxy S20 Ultra - одним из самых продвинутых Android-смартфонов на рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в Find X2 Pro есть все, что нужно флагману с 5G: самый высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, 12 гигабайт оперативной памяти (LPDDR5), флеш-накопитель объемом 512 ГБ, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики Dolby Atmos и система шумоподавления с тремя микрофонами.

В качестве "лица" выступает 6,7-дюймовая AMOLED-панель Quad HD+ (3168х1440 пикселей) с частотой обновления 120 ГЦ - как у S20 Ultra. Такая же развертка, и наличие перископического телефотомодуля делают Find X2 Pro, по сути, сводным братом аппарата Samsung, пишет Engadget.

В телевике Find X2 Pro также реализована система 10-кратного гибридного зума (16-160 мм), однако здесь применяется 13-мегапиксельный датчик с апертурой f/3,0 и оптической стабилизацией. Основным служит новый 48-мп (f/1,7) объектив Sony IMX689. Правда, в отличие от S20 Ultra, записывать видео в 8K-качестве он не может - только до 4K на скорости 60 к/c. Третья, широкоугольная камера обладает разрешением 48 мп, апертурой f/2.2 и углом обзора 120 DEG, и может использоваться для макросъемки с расстояния от 3 см.

В верхнем левом углу дисплея расположена 32-мегапиксельная (f/2,4) селфи-камера. Она поддерживает бьюти-фильтры, экранную вспышку и управление жестами, а также умеет записывать видео 1080р с частотой 30 кадров в секунду.

На фоне других флагманов Find X2 Pro выделяется поддержкой супербыстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Если прочие устройства, как правило, полностью заряжаются за час с небольшим, то его батарея объемом 4260 мАч восполняется до 100% за 38 минут.

В Китае Find X2 Pro будут продавать за 6999 юаней, или около 1717 манатов по текущему курсу. За ограниченную серию Lamborghini с особым дизайном (на фото выше), аксессуарами и беспроводными наушниками попросят 12 999 юаней (~3188 манатов). В странах Европы новинка появится к началу мая.

Вместе со смартфоном Oppo представила свои первые "умные" часы, которые так и называются - Oppo Watch. В них явно угадываются Apple Watch: не только из-за прямоугольного корпуса и изогнутого стекла, но и дизайна циферблатов и ремешка. Только вот толщина Oppo Watch заметно меньше - 4,5 мм.

Устройство использует операционную систему ColorOS Watch на базе Android, обладает 46-мм корпусом, 1,91-дюймовым OLED-экраном (402х473 пикселей), датчиком сердцебиения и водонепроницаемостью до 50 метров. Также заявлена поддержка электронных "симок" eSIM.

Oppo Watch "проживут" до 40 часов на одной зарядке, пообещали в компании, в режиме энергосбережения с включенным уведомлениями - до 21 дня. За 15 минут смарт-часы заряжаются до 46% - этого хватит на целый день, полностью - за 75 минут.

В Китае Oppo Watch выйдут 24 марта. Купить их можно будет за 1499 юаней, или примерно 368 манатов.