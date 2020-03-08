Выход давно ожидаемого iPhone может задержаться

Выход давно ожидаемого iPhone с поддержкой связи пятого поколения (5G) может задержаться из-за вспышки коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Эксперт Эллиот Лан (Elliot Lan) написал, что "запуск iPhone 5G осенью может произойти с задержкой на месяц", а запуск iPhone SE2 будет отложен "на несколько месяцев" из-за "проблем с предложением, а также из-за более слабой конъюнктуры спроса из-за COVID-19".

Вамси Мохан (Wamsi Mohan), аналитик из Bank of America, считает, что сроки запуска грядущих моделей будут "зависеть от того, как возобновится производство в апреле и мае".

Акции компании Apple в пятницу упали на 3,8% на предрыночных торгах. Акции упали более чем на 10% по сравнению с рекордным закрытием в феврале. Аналитики обеспокоены тем, какое влияние эпидемия может оказать на цепочку поставок Apple, а также на продажи.

Также в пятницу Deutsche Bank снизил свою ценовую цену по акциям Apple до $295 с $305, ссылаясь на "значительную неопределенность", связанную со вспышкой вируса.

Ранее на этой неделе производитель iPhone Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) заявил, что его китайские заводы начнут работать в нормальном режиме к концу марта. Foxconn постепенно возвращает сотрудников на рабочие места после обязательного прохождения карантина, который необходимо обеспечивать после новогодних праздников по требованию правительства. К настоящему моменту более половины сезонных сотрудников на китайских предприятиях Foxconn уже вернулись к работе после вспышки коронавируса.

В настоящее время к работе вернулось более половины сезонных сотрудников. Председатель совета директоров Foxconn Лю Юнг-ваy заявил, что у компании не было больших проблем в цепочке поставок и что Foxconn помогает поставщикам возобновлять работу. Тем не менее Foxconn сообщила, что не может предсказать фактическое влияние вспышки на финансовые результаты за год.

Инсайдеры в цепочках поставок говорят, что Foxconn старается наладить выпуск смартфонов Apple iPhone нового поколения, но запланированные ранее сроки находятся под угрозой из-за ограничений на поездки.

Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Apple уже предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее.

В целом производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса COVID-19, сообщалось в недавнем исследовании IPC. Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

Bank of America рекомендует покупать акции на снижении, ближайший ценовой ориентир на акции Apple составил $350 из-за большого запаса наличных, а также прихода 5G, когда пользователи смартфонов, как ожидается, захотят сменить свои старые гаджеты.

Согласно просочившимся в СМИ слухам новый iPhone оснастят камерой с главным сенсором на 64 Мп., в телеобъектив будет добавлена поддержка ночного режима, а широкоугольник получит увеличенную на 35% апертуру - f/1.6. Кроме того, будет улучшено фокусное расстояние, что позволит снимать фотографии в макрорежиме.

Поскольку связь 5G в iPhone 12 потребляет гораздо больше энергии, чем LTE, в флагманском смартфоне будет установлен аккумулятор на 4400 мАч. В iPhone 11 Pro Max была батарея на 3969 мАч. Но это все мы увидим лишь осенью, а пока самая ближайшая дата анонса новых "яблочных" гаджетов - конец марта. Именно тогда ожидается презентация iPhone 9 (iPhone SE 2), который получит дизайн от старого iPhone 8, но технические характеристики от актуального iPhone 11. Впрочем, коронавирус может сломать все планы Apple. Пока что одна за другой отменяются крупные технологические конференции, на которых обычно бывает много интересных анонсов.