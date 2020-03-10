Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

Компанию Sensor Tower, которая занимается отслеживанием статистики использования и скачиваний мобильных приложений, уличили в слежке за миллионами владельцев Android- и iOS-устройств. Как выяснилось, маркетологи тайно собирали данные через приложения для блокировки рекламы и подключения к VPN-сетям.

С 2015 года Sensor Tower владела не менее 20 "шпионскими" программами, такими как Adblock Focus и Luna VPN для iOS и Free and Unlimited VPN и Mobile Data для Android. За это время они суммарно были скачаны свыше 35 миллионов раз. Об этом сообщает BuzzFeed News, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После загрузки программы-шпионы - в обход правил App Store и Google Play - требовали установки корневого сертификата, который давал агентству возможность анализировать весь интернет-трафик. При этом пользователям не раскрывали, что эти приложения по факту принадлежат Sensor Tower, а собираемые ими данные привлекаются к аналитическим инструментам.

После публикации BuzzFeed News из каталога Apple удалили Luna VPN, в Google так же поступили с Mobile Data. В компаниях заявили, что расследование в отношении других программ Sensor Tower продолжается.

Представители Sensor Tower признали, что приложения собирали анонимную статистику, но персональные данные не передавали, а их принадлежность скрывалась якобы по "соображениям конкурентоспособности". Многие из программ, добавили в агентстве, уже не функционируют или находятся "в процессе отключения".