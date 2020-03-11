https://news.day.az/hitech/1210813.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании.
По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.
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