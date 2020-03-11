В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании.

По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.