Nissan возобновляет работу своего завода в провинции Хубэй

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor сообщила в среду, что возобновит в течение недели работу на своем заводе в китайской провинции Хубэй, которая наиболее пострадала из-за вспышки нового коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, компания планировала сделать это 24 февраля, однако продлила каникулы по требованию местных властей.

Ранее Nissan Motor возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. Однако ситуация на рынке там остается тяжелой.

В частности, в феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor уже возобновила работу в Китае всех четырех своих сборочных заводов. Деятельность своих предприятий в КНР частично или полностью восстановили также японские компании Honda Motor ("Хонда") и Mazda Motor.