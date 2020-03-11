Обновление Android сломало очередной смартфон Xiaomi

Обновление Android 10 привело к сбою в работе смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite. Об этом сообщает ознакомившееся с жалобами пользователей издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обнаружили жалобы владельцев аппарата на официальном форуме Xiaomi и в соцсетях. Часть пользователей устройства жалуется на бесконечную перезагрузку, в отдельном посте на Reddit, который собрал более 150 комментариев, владельцы Mi A2 Lite сообщают, что девайс перестал включаться. Проблемы с гаджетом связывают с обновлением Android.

Пользователи Reddit нашли способ решения поломки системы через установку утилиты загрузки. Однако журналисты посоветовали обладателям смартфонов не предпринимать никаких действий и ожидать выхода стабильной версии операционной системы. Текущая версия Android 10, вышедшая для Mi A2 Lite 9 марта, не рекомендуется к установке.