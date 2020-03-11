Google оштрафовали в Швеции на $8,3 млн

Шведская Инспекция по защите данных оштрафовала компанию Google на 75 млн крон ($8,3 млн) за нарушение Общего регламента защиты данных (Global data protection regulation, GDPR). Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причина - нарушения компании Google в отношении права [пользователей] на удаление результатов поиска", - говорится в сообщении.

"Общий регламент по защите данных повышает требование к организациям, ведущим сбор и обработку персональных данных и укрепляет права граждан. Одним из важных здесь является право пользователя на удаление результатов поиска. Сейчас мы видим, что Google не соблюдает это право", - приводит телеканал SVT слова генерального директора Инспекции по защите данных Лены Линдгрен Шелин.

Еще в 2017 году шведское ведомство предписало Google удалять результаты поиска пользователей. В частности, те, что содержат такие личные данные, как имена, или являются несущественными. Однако в ходе проверки в 2018 году выяснилось, что предписание выполнено не было, в связи с чем Инспекция приняла решение о наложении на Google штрафа.

У компании есть три недели на обжалование этого решения.