Эксперты назвали самую ненадежную операционную систему в мире

За последние 20 лет компании стали сильнее зависеть от цифровых данных, облачных вычислений и мобильных технологий, что увеличило их подверженность кибератакам. Эксперты из TheBestVPN проанализировали рынок цифровых продуктов за последние 20 лет, используя данные из Национальной базы данных уязвимостей Национального института стандартов и технологий, и выявили самую опасную операционную систему последнего года. Ею выявилась Android, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мобильная операционная система от Google оказалась наиболее уязвимой к атакам хакеров - на ее долю приходится 414 уязвимостей. Android не раз оказывался в списке самых уязвимых ОС - он возглавлял антирейтинг в 2016 и 2017 годах, когда обладал максимальным числом уязвимых брешей в безопасности - 525 и 843 соответственно. Причем iOS вообще ни разу не попала в список за все годы наблюдений, несмотря на недавний скандал с опасной ошибкой, которую Apple не устраняла два года.

Причем самой уязвимой оказалась бесплатная операционная система Debian GNU/Linux, которая по сей день носит звание самой надежной в мире. Она возглавила антирейтинг в 2018 году с рекордным числом уязвимостей в количестве почти 1200, что делало ее самым уязвимым ко взлому цифровым продуктом.

Microsoft является одной из самых успешных технологических компаний в мире, но ее продукты по-прежнему подвержены атакам. В 2019 году было зарегистрировано 668 уязвимостей. С 2009 года у Microsoft было 6814 брешей в безопасности, что делает ее самым уязвимым поставщиком за эти 20 лет. Все три продукта, которые следовали за Android и Debian Linux, были от Microsoft: Windows Server 2016, Windows 10 и Windows Server 2019. Oracle (6115), IBM (4679), Google (4572) и Apple (4512) также вошли в ТОП-5 лидеров антирейтинга.

Хотя анализ показывает, что Debian Linux может быть самой проблемной операционной системой, у Android нашли 54 новых уязвимости по сравнению с Debian Linux в 2019 году. Это может быть связано с тем, что смартфоны на Android построены с предустановленными сторонними приложениями, что в конечном итоге подвергает пользователей к неоправданному риску.

В 1999 году было зарегистрировано только 894 технических уязвимости. 20 лет спустя эта цифра увеличилась почти в 14 раз до 12174. Однако 2018 год показал наибольшее количество уязвимостей: 16556. Хотя такое большое количество опасностей вызывает тревогу, их стараются как можно быстрее устранить. Однако среднее время исправления составляет 197 дней.