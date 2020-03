Илон Маск не смог обеспечить Интернетом всю планету

Американская компания SpaceX в воскресенье не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Старт с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:22 по времени восточного побережья США (17:22 баку), однако был прерван буквально за несколько секунд до пуска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

"Стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей. Мы объявим новую дату запуска, как только получим подтверждение наличия такой возможности", - пояснила в своем Twitter компания под руководством Илона Маска.

Первая ступень носителя использовалась ранее четыре раза для вывода аппаратов на околоземную орбиту. Эти пуски состоялись в июле 2018 года, в октябре того же года, в феврале и ноябре 2019 года. Компания планировала снова вернуть ступень, посадив ее в дистанционном режиме на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Каждый спутник весит приблизительно 260 кг и имеет плоскую форму для компактности. Аппараты оснащены бортовыми двигателями, позволяющими сходить с орбиты Земли. SpaceX заверяет, что спутники даже при отказе двигателей будут в автоматическом режиме снижать орбиту и сгорят в плотных слоях атмосферы в период 1-5 лет после истечения срока эксплуатации.