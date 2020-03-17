"ВКонтакте" запускает ленту с новостями о коронавирусе

Социальная сеть "ВКонтакте" запускает новостную ленту для записей о коронавирусе, в которой будут публиковаться новости от сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ленте пользователи найдут как актуальную информацию о COVID-19, так и идеи, как провести карантин с пользой. Кроме того, будут доступны подборки скидок в онлайн-сервисах.

Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время в приложении для iOS и Android, а также в десктопной версии.