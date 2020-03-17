https://news.day.az/hitech/1213461.html "ВКонтакте" запускает ленту с новостями о коронавирусе
"ВКонтакте" запускает ленту с новостями о коронавирусе
Социальная сеть "ВКонтакте" запускает новостную ленту для записей о коронавирусе, в которой будут публиковаться новости от сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ленте пользователи найдут как актуальную информацию о COVID-19, так и идеи, как провести карантин с пользой. Кроме того, будут доступны подборки скидок в онлайн-сервисах.
Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время в приложении для iOS и Android, а также в десктопной версии.
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