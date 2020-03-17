Intel создал чип, различающий запахи

Компания Intel объявила о разработке нейроморфного процессора, способного различать запахи. Электронный "нос", имитирующий структуру и электрическую активность мозга, может распознать наличие в воздухе десяти опасных для человека веществ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чип устроен по аналогии с обонятельными луковицами - группами нейронов в головном мозге, которые воспринимают сигнал, поступающий от обонятельных клеток носа. Затем луковицы посылают этот сигнал в другие области мозга, что позволяет человеку воспринять, например, аромат цветов или вонь мусорной кучи. Наличие луковиц характерно для млекопитающих, однако похожие структуры имеются и у насекомых.

Системы обоняния служат отличным примером для создания нейроморфных чипов, говорит Майк Дэвис, директор лаборатории Intel Neuromorphic Computing Lab. При участии нейрофизиологов в компании разработали процессор с "нюхом", который активируется, когда его химические датчики - а их 72 штуки - сталкиваются с определенным запахом.

Пока нейроморфный чип Intel находится на стадии очень раннего прототипа, пишет MIT Technology Review. Тем не менее, за счет высокой скорости обучения, процессор уже умеет различать десять запахов опасных веществ, включая ацетон, аммиак и метан.

В перспективе, новая разработка может стать основной для устройств, выявляющих присутствие взрывчатых веществ или утечку химикатов на предприятиях. Помимо обоняния, ученые Intel надеются наделить чип возможностями других органов чувств, таких как зрение и осязание.