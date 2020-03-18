Провайдеры в Баку обеспечат жителей столицы бесперебойным, качественным интернетом

Пользователям Баку и близлежащих районов на период Новруза в интернете не грозит сбой трафика. Об этом сообщили Trend специалисты бакинских интернет-провайдеров, передает Day.Az.

По словам руководителя отдела маркетинга KATV1 Али Алиева, специалиста отдела маркетинга AileTV Сабира Мешадизаде и начальника абонентского отдела ООО CONNECT Амины Сафихановой, жителям столицы, активным пользователям домашнего интернета вышеуказанных интернет-провайдеров, перегрузка в трафике не грозит.

"Мы учли тот факт, что в период праздника Новруз многие жители столицы будут проводить свободное время в интернете и за просмотром видео, что создаст нагрузку на интернет-трафик, и в связи с этим зарезервирован дополнительный трафик, который будет автоматически контролировать и при необходимости предоставлять дополнительную скорость для стабильного обеспечения абонентов интернетом и ТВ-вещанием", - отметили специалисты.

"Также стоит учесть, что базовый пакет ТВ-вещания составляет порядка 110 каналов, но в период праздника нами будет предоставлен дополнительный пакет телеканалов для цифровых абонентов, который составляет на сегодняшний день порядка 180 каналов", - сказали представители компаний.

Специалисты отметили, что средняя скорость интернета абонентов, пользующихся услугами вышеуказанных провайдеров, составляет 36 Мбит/с, в регионах Азербайджана - 13 Мбит/с.