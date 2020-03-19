Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров
Xiaomi отменила разработку собственного процессора для смартфонов. Об этом со ссылкой на китайские источники сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Компания закрыла проект Surge, в рамках которого работала над собственным чипом для мобильных устройств. Знакомые с ситуацией отраслевые эксперты рассказали, что Xiaomi не смогла создать конкурентоспособный продукт и посчитала проект слишком сложным и дорогим. В поисках баланса между разработкой конкурентных на рынке продуктов и получением прибыли компания намерена диверсифицировать направление по производству процессоров.
Издание подчеркивает, что в этом вопросе китайская корпорация отличается от Huawei, которая инвестирует серьезные средства в изучение и производство чипов. Xiaomi, в частности, концентрирует усилия на разработке радиочастотных чипов и прочих периферийных компонентов для смартфонов.
В рамках свернутого проекта в 2017 году компанией был выпущен процессор Surge S1, имеющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 и графический ускоритель Mali-T860. Единственным смартфоном, который получил новый чип, оказался Mi 5C. Опираясь на собственные компоненты, компания планировала снизить зависимость от сторонних поставщиков.
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