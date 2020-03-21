Рекомендации по очистке смартфона в условиях пандемии коронавируса

Микробиологи из Лондона измерили количество вирусов и микробов на поверхности смартфона до и после его обработки бытовым мылом и дали рекомендации по очистке устройства, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Коронавирус живёт на пластиковых и стальных поверхностях до трех дней. Чтобы снизить риск заболеть, дотрагиваясь до тех же предметов, что и заражённые люди, врачи рекомендуют чаще мыть руки. А как же смартфоны, используемые практически без перерывов?

"Не рекомендуется чистить экран устройства абразивными салфетками, антисептиками для кожи, а также средствами бытовой химии, - предупреждает доктор Лена Цирик из Университетского колледжа Лондона, - Так можно повредить защитный слой. Против вирусов и микробов на поверхности смартфона эффективны обычное мыло и вода".

Микробная активность измеряется в относительных световых единицах: чем выше значение покажет прибор, тем больше микроорганизмов на поверхности. Для хирургических поверхностей допускается значение 50 и ниже. Среднее значение для четырёх смартфонов и трех чехлов до их очистки составило 235 относительных световых единиц. После очистки прибор показал от 2 до 42.

Как почистить смартфон в домашних условиях:

Отсоединить наушники, зарядное устройство, извлечь смартфон из чехла и выключить его;

Влажной салфеткой из микрофибры нанести на поверхности смартфона немного жидкого бытового мыла и бережно протереть. Следить за тем, чтобы влага не проникала в отверстия девайса, даже если телефон водонепроницаемый;

Протереть смартфон досуха чистой тканью;

"Девайс останется чистым до следующего прикосновения, - напоминает Лена Цирик, - А потому, в первую очередь, нужно следить за частотой мытья рук".