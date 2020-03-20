Galaxy Z Flip – новый, невероятный «складной» смартфон от Samsung

После того как появился "сгибаемый" Galaxy Fold, у нас успело сформироваться определенное понимание, о том, как будет выглядеть будущее складных смартфонов. Но когда миру был представлен Galaxy Z Flip, стало понятно, что Samsung все же готов удивлять нас снова и снова. Новая линейка складных смартфонов полностью отличается от ранее представленной, даже на первый взгляд, так если Galaxy Fold "закрывался" по вертикали, то Z Flip "сгибается" по горизонтали. Теперь смартфон оснащен специальным шарниром с нейлоновыми волокнами, которые предотвращают попадание грязи и пыли внутрь механизма.

Новый смартфон имеет идеальные размеры, он компактен, а в сложенном виде спокойно помещается в карман или ладонь. Сгибающаяся панель оснащена Dynamic AMOLED дисплеем на 6,7 дюйма с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+ и поддержкой HDR10+. Гибкий безграничный экран Galaxy Z Flip создан, чтобы вы могли наслаждаться контентом с потрясающе реалистичной цветопередачей. Он уменьшает нагрузку на глаза за счет сокращения вредного излучения, а небольшие рамки вокруг помогают полностью погрузиться в происходящее на экране. Единственный вырез на дисплее отведен под 10 МП фронтальную камеру. Дополнительно Galaxy Z Flip оснащен основной камерой с двойным модулем, которая представлена широким и ультрашироким объективом на 123 градуса. Обе камеры имеют разрешение на 12 МП, с небольшой разницей в светосиле: широкоугольная матрица - f/1.8, OIS, а ультраширокоугольная - f/2.2.

Камеры позволяют снимать в нескольких режимах, таких как Hands-free, Night Camera и Quick Selfie. Как видно из названия режим камеры hands-free позволяет снимать селфи и делать видео звонки без необходимости держать смартфон в руках. Смартфон можно просто поставить в полураскрытом виде на любой поверхности и наслаждаться свободой общения. Режим ночная съемка позволяет снимать качественные фотографии не только днем, но и ночью. Таким образом, снимая автоматически несколько фото в секунду, смартфон объединяет их в одно идеальное изображение. Здесь Ночной Гиперлапс в сочетании с механизмом фиксации экрана, выполняющим роль штатива, позволит по-новому взглянуть на ночную съемку.

А благодаря специальному маленькому "экрану" вы сможете воспользоваться режимом Quick Selfie. Так, на внешнем экране с диагональю в 1,1 дюйма вы сможете увидеть результат селфи снятого на основную камеру. Super AMOLED экран разрешением 300 х 112 пикселей не только отличный помощник для создания идеального селфи, но и информационное табло. Даже в сложенном состоянии, вы сможете получить уведомления на "мини экран". Здесь можно принять входящий звонок или ответить готовыми сообщениями, не раскрывая смартфон и экономя при этом заряд батареи.

Говоря об аккумуляторе, необходимо отметить, что смартфон оснащен батареей емкостью 3300 мАч, а энергосбережение тут находиться под управлением искусственного интеллекта.

Быструю и бесперебойную работу на смартфоне обеспечивает 8 ГБ оперативная и 256 строенная память, позволяя запускать несколько приложений одновременно и снимать видео с любой продолжительностью. В данном случае запуск нескольких программ, никогда не был столь удобным, благодаря особой "сгибающейся" конструкции Z Flip, теперь вы можете одновременно переписываться с друзьями в мессенджере и смотреть любимые фильмы.

Galaxy Z Flip - это оригинальный смартфон с сильной начинкой и невероятным дизайном, который сможет удивить даже самых требовательных пользователей. Отметим, что "складной" смартфон уже доступен и на нашем рынке, а его стоимость составляет - 3 499 АЗН.

Получить дополнительную информацию смартфоне Galaxy Z Flip можно в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.