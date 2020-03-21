Facebook добавил в Whatsapp данные ВОЗ о коронавирусе

Чат-бот, предоставляющий данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу, появился в мессенджере WhatsApp.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте компании Facebook, которая владеет приложением.

"Сегодня мы запустили в WhatsApp канал ВОЗ - WHO Health Alert, - указывается в заявлении компании. - Он приводит актуальную и достоверную информацию о том, как остановить распространение коронавируса, а также предоставляет рекомендации относительно путешествий, развенчивает слухи об инфекции".

Сервис предоставляется на бесплатной основе. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо отправить слово Hi ("Привет" - англ.) на принадлежащий ВОЗ номер +41-79-893-1892. В настоящий момент информация предоставляется на английском языке, однако "в ближайшие недели канал начнет работать на всех официальных языках ООН" - русском, английском, арабском, китайском, французском и испанском.