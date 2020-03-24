https://news.day.az/hitech/1215486.html В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой
Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в понедельник в ряде стран.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Нидерландах, Швейцарии, а также Бразилии. О сбоях в России пока не сообщается.
По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с просмотром видео (около 40%), порядка 31% не могут войти в учетную запись, еще 28% жалуются на отсутствие соединения.
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