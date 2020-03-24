В работе Netflix произошел сбой

Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в понедельник в ряде стран.

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Нидерландах, Швейцарии, а также Бразилии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с просмотром видео (около 40%), порядка 31% не могут войти в учетную запись, еще 28% жалуются на отсутствие соединения.