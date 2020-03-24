Facebook и Instagram из-за пандемии коронавируса снизят качество видео в Латинской Америке

Американская компания Facebook снизит качество видеозаписей в своих соцсетях на территории стран Латинской Америки. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, это будет сделано для снижения нагрузки на компьютерные сети в условиях распространения нового коронавируса, т.к. люди во многих странах проводят больше времени дома и более активно пользуются соцсетями и услугами видеохостингов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы избежать возможной перегрузки [компьютерных] сетей, мы временно снизим качество видео в Facebook и Instagram на территории Латинской Америки", - говорится в заявлении представителя компании.

Ранее Facebook, сервис потокового видео Netflix, видеохостинг YouTube, а также компании Walt Disney и Amazon ввели аналогичные ограничительные меры на территории европейских стран.