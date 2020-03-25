Новый MacBook оказался слабее старого планшета

Старый планшет от Apple iPad Pro, вышедший в 2018 году, оказался производительнее новой модели MacBook Air. К такому выводу пришел техноблогер Джейсон Снелл с сайта Six Colors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По результатам тестирования Geekbench MacBook Air набрал 1047 и 2658 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Снелл заметил, что компьютер оказался производительнее компьютеров линейки Air предыдущих поколений, но слабее iPad Pro 2018 года выпуска. Планшет получил в аналогичном тестировании 1108 и 4595 баллов соответственно. В многоядерном тесте iPad Pro опередила MacBook Air по мощности примерно на 70 процентов.

Эксперт подчеркнул, что тесты демонстрируют потенциал процессоров Apple и превосходство над чипами Intel. Снелл заявил, что в ближайшие годы компания может полностью перейти на процессоры собственного производства в своих компьютерах.

Представленный 18 марта ноутбук MacBook Air получил процессор Intel Core i3 или Core i5, восемь гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью 256 или 512 гигабайт. Вместе с ним компания представила обновленный iPad Pro, который вышел с чипом A12Z Bionic, двойной камерой с лидаром и накопителем до одного терабайта памяти.