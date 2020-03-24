Пользователи Windows лишились антивируса

Пользователи Windows рассказали о проблемах с антивирусом в новых версиях системы. На их жалобы обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи утверждают, что одно из обновлений системы лишило их встроенного антивируса Windows Defender. Для многих юзеров запуск полноценного сканирования антивируса заканчивался через несколько минут с ошибкой и уведомлением, что никаких угроз не обнаружено. Обладатели Windows-копий подозревают, что полная проверка не может длиться несколько минут и опасаются, что их компьютер может пропустить хакерскую атаку.

"Я совершил сканирование вредоносных файлов, но антивирус ничего не нашел", - заявил один из пользователей Reddit. "Я не игрался с настройками, у меня нет скрытых папок", - уточнил один из участников форума Microsoft. Журналисты заметили, что жалобы на Windows Defender были направлены от владельцев копий Windows 10, на более старых версиях проблем с антивирусом не выявлено.

В конце марта пользователи операционной системы от Microsoft пожаловались на назойливую рекламу Office 365, которая стала появляться при каждом включении компьютера. Журналисты уточнили, что обычно рекламный баннер офисных продуктов Microsoft появляется единожды, при первом запуске установленной системы.

Ранее Microsoft признала, что обновление KB4535996 приводит к фатальным ошибками системы и "синему экрану смерти". Сотрудники техподдержки посоветовали удалить проблемный апдейт вручную. Компания пообещала выпустить исправляющий баги патч в середине марта.