Новая технология 5G: что нас ждёт?

Вы можете выходить в интернет в любое время и в любом месте: это больше, чем обещание - это настоящее ожидание для многих людей сегодня. Неудивительно, потому что производители телефонов и операторы мобильной связи вместе с их рекламой питают идею о том, что мы действительно можем выходить в интернет в любое время и в любом месте.

И многие приложения и онлайн-сервисы, такие, как mobilabonnementer, предполагают это, иначе они не имеют смысла. Но мы в миле от выполнения обещания. В то же время информационный голод данных становится все больше и больше. Так что же должно произойти? Правильно: нам нужны ещё более быстрые сети. 5G - это ключевое слово, преемник LTE.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, потребность в пропускной способности поднимается взрывным образом, что является следствием прогресса последних лет. Современная жизнь толкает людей к постоянному использованию сети интернет, ведь не каждый может позволить себе сидеть за стационарным устройством. А некоторые, к большому удивлению корпораций, отказываются от использования компьютера в принципе. Вот и ответ на то, чём вызван большой интерес к 5G технологии среди многих слоёв населения разных стран.

Многие из людей постоянно держат свой смартфон в руке на ходу, читают тексты, загружают фотографии или смотрят видео. Это замечают сотовые провайдеры - потребление данных увеличивается. Сегодня у многих клиентов есть мобильные контракты, дающие возможность пользоваться 10 Гб и более данных в месяц. Несколько лет назад даже очень крупные компании не потребляли так колоссальный объем данных в месяц через свой DSL-порт.

Поставщики могут обеспечить облегчение сложившейся ситуации в краткосрочной перспективе, разделив отдельные перегруженные каналы и очистив пространство, то есть сделав их меньше, и настроить дополнительные способы столь скоростной передачи данных. Но это не поможет по-крупному, до конца. Весь мир нуждается в новой сети: 5G. Это официальный преемник 4G, также известный как LTE, который большинство из нас используют или использовали что в настоящее время.

Новая мобильная сеть 5G-это огромный шаг вперёд: 5G не только сможет переносить значительно больше данных за одно и то же время, но и будет значительно быстрее, чем LTE. Это тоже крайне важно для современного человека. Потому что новые приложения надёжно требуют значительно более высокой пропускной способности, чем сегодня. Остаётся только успевать следить за этой технологией.