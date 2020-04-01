Держи дистацию: Mercedes сделал "карантинный" логотип

Из-за эпидемии коронавируса Mercedes-Benz решил временно изменить свой логотип, который марка использует в соцсетях. Причем в новом логотипе компании зашифровано социальное послание, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В новом варианте логотипа фирменная звезда стала меньше и отделилась от круга - так компания призывает население держать дистанцию между людьми, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее точно такие же логотипы, проповедующие так называемую "социальную дистанцию" в 1,5-2 метра (одна из мер профилактики заболевания, пользоваться которой официально рекомендуют власти), выпустили Audi и Volkswagen.

Между тем, автопроизводители готовятся к резкому снижению продаж по причине всеобщего карантина и массово приостанавливают производство ровно по той же причине - чтобы дать людям возможность оставаться дома, препятствуя распространению коронавируса.