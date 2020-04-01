Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса

Компания Xerox отказалась от планов поглощения HP Inc., сославшись на пандемию коронавируса и вызванные этим рыночные потрясения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Xerox также больше не будет стремиться выдвинуть своих кандидатов в совет директоров HP, говорится в сообщении компании.

"Несмотря на то, что этот шаг вызывает сожаление, мы уделяем приоритетное внимание здоровью, безопасности и благополучию наших сотрудников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также нашим более широким мерам по борьбе с пандемией, помимо всех других соображений", - отметила компания.

HP в ответ на решение Xerox заявила, что она будет "по-прежнему твердо привержена повышению стоимости для акционеров HP".