https://news.day.az/hitech/1222796.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Испании и России.
По данным сервиса, большая часть пользователей (49%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 28% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 22% - с приложением для Android.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре