В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Испании и России.

По данным сервиса, большая часть пользователей (49%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 28% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 22% - с приложением для Android.