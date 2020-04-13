В Skype начал распространяться старый вирус

Большинство новостей о киберугрозах, связанных с сервисами дистанционного общения, касались в последние недели Zoom. Однако расслабляться нельзя и пользователям других приложений, в том числе принадлежащего Microsoft Skype, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как говорится в отчете аналитической компании Check Point, на который ссылается "Коммерсант", в десятку самых активных в России вредоносных программ в марте вошел компьютерный червь Pykspa. В последний раз он активно распространялся 5 лет назад. Выводы Check Point подтверждают и в других компаниях.

Pykspa распространяется через сообщения между пользователями Skype и нацелен на похищение их личной информации. Получая доступ к контактам, он может быстро масштабировать свою активность, рассылая сообщение с ссылкой-приманкой. Кликнув на нее, пользователь запускает скачивание вредоносного ПО на свой компьютер.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов рост активности Pykspa объясняется увеличением аудитории Skype из-за перехода многих компаний на удаленную работу и желания пообщаться по видеосвязи с друзьями и родственниками. До начала эпидемии COVID-19, в декабре прошлого года, Skype был на четвертом месте среди мессенджеров по аудитории в России. Хотя бы раз в месяц к нему обращались 6,9 млн человек.