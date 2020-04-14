Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone

В превью-версии Windows 10 появилась простая и удобная функция для беспроводного обмена файлами со смартфонами Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Вместо того чтобы подключать USB-кабель и настраивать привязку, владельцам совместимых Galaxy-устройств будет достаточно выделить и переместить нужный файл мышкой.

На новую возможность обратило внимание издание SamMobile. Синхронизация происходит через программу Your Phone ("Ваш телефон"), которая должна быть установлена и на Windows-компьютере, и на смартфоне. Также устройство Samsung должно поддерживать функцию Link To Windows ("Связь с Windows") версии 1.5 и выше. Список совместимых моделей, а их примерно два десятка, можно найти на сайте техподдержки Microsoft. Еще одно требование - ПК и смартфон должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Передавать можно файлы любых типов, за рядом ограничений. За раз можно отправить не более 100 файлов, причем размер каждого не должен превышать 512 мегабайт. Передача документов не вызовет проблем, а вот скачать со смартфона большую коллекцию фотографий или записать на него фильм в HD-качестве не выйдет.

Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности. В прошлом месяце была добавлена функция для копирования/вставки с Galaxy-устройств, ранее - появилась возможность получать пуш-уведомления и принимать звонки на ПК с любого Android-смартфона.

Пока новая функция доступна только в тестовой сборке Windows 10 Insider Preview. Как ожидается, её включат в пакет обновлений Windows 10 May 2020 Update, который выйдет в мае.