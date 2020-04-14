Apple и Google рассказали, в какие смартфоны встроят коронавирусный мониторинг

Представители Google и Apple, ранее объявивших о создании совместной системы для мониторинга контактов для Android и iOS, рассказали, как именно будет работать сервис отслеживания возможных заражений при помощи Bluetooth. О том, что сообщили на видеоконференции представителям СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Apple заявили, что обновление iOS с системой мониторинга выйдет для максимально широкого круга устройств. Однако, в него не вошли смартфоны на iOS 12 и более ранних версиях, только на iOS 13. То есть владельцы достаточно распространенных iPhone 5s и iPhone 6/6 Plus воспользоваться сервисом не смогут.

Google же пообещала выпустить "коронавирусный мониторинг" в виде обновления Google Play Services для устройств с Android версии 6 и выше. Таким образом, большинство Android-устройств выпущенных ранее осени 2015-го (и многие выпущенные позже) будут его лишены.

Обновления обещают выпустить к середине мая. На этом этапе они будут содержать API, доступ к которому получат только официальные медицинские организации. Они должны будут подключить к этому системному API свои приложения. В последующие месяцы пользовательский интерфейс для работы с системой добавят непосредственно в операционки, так что в будущем необходимость скачивать отдельное приложение отпадёт.

Если система зафиксирует, что пользователь находился достаточное время поблизости от человека, указавшего в системе, что он инфицирован COVID-19, ему поступит уведомление. Также пользователю предложат скачать доступное в его регионе приложение с официальной информацией о заболевании и рекомендациями, как действовать в случае заражения.

Представители Apple и Google пообещали, что система мониторинга контактов не будет использовать геолокацию - то есть отследить местоположение пользователя будет технически невозможно. Кроме того, внутренний идентификатор пользователя будет меняться каждые 15 минут, чтобы исключить деанонимизацию. Все данные будут храниться децентрализованно различными медицинскими организациями, что должно снизить риск слежки со стороны правительств.

В компаниях пообещали перепроверять диагнозы через медицинские организации, чтобы исключить сохранение в системе пользователями недостоверных сведений. При этом, хотя подтвержденный лабораторным анализом диагноз желателен, будут допускаться и диагнозы, поставленные другими методами - например, по характерным симптомам. Это зависит от стандартов, принятых в конкретной медицинской организации.