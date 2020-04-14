Хакеры встраивают вредоносные программы в приложения для Android

Обнаружены вредоносные программы на тему коронавируса, которые маскировались под безобидные информационные приложения, сообщает Day.Az со ссылкой на исследовательскую компанию Check Point.

По данным источника, после установки вредоносного приложения хакер получал контроль над Android-устройством жертвы через доступ к звонкам, SMS, календарю, файлам, контактам, микрофону и камере.

"В текущей ситуации больше всего настораживает то, насколько быстро и просто можно создать вредоносные приложения и способы соблюдения правил цифровой гигиены", - сказал глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

Злоумышленники продолжают использовать страх людей перед распространением вируса: вредоносные приложения эксперты обнаружили на сайтах с доменами, связанными с коронавирусом. В Google Play Market исследователи пока не обнаружили такие программы.

Такие приложения могут легко получить контроль над устройством. После запуска на девайсе, работающем на операционной системе Android, приложение скрывает значок с экрана, чтобы было труднее обнаружить и удалить его. Далее происходит подключение к командному серверу, который хранится в массиве данных в коде вредоносной программы.

Исследователи Check Point ранее сообщали, что за последние несколько недель были зарегистрированы более 30 103 новых доменов, связанных с коронавирусом, из которых 0,4 процента (131) были вредоносными, а 9 процентов (2 777) были подозрительными. Всего с января 2020 года были зарегистрированы более 51 тысячи доменов, связанных с коронавирусом.

Эксперты советуют для обеспечения безопасности не подключаться к публичным сетям Wi-Fi (вай-фай), включать удаленную блокировку и стирание данных своих устройств, проверять сайты на защиту протоколом SSL, скачивать приложения только из официальных магазинов приложений.