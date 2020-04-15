Apple начала оценивать степень социального дистанцирования

Apple запустила во вторник новый онлайновый инструмент, показывающий, насколько хорошо люди в тех или иных городах или странах соблюдают социальную дистанцию. Ранее аналогичный проект запустил Google, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В качестве исходных данных "Отчеты о трендах мобильности" используют запросы пользователей карт Apple на построение маршрутов автомобилистами, пешеходами и пассажирами общественного транспорта (в регионах, где такая функция доступна). Данные за различные дни анализируются, чтобы сформировать график, отображающий изменения в динамике.

Данные не привязаны к Apple ID конкретных пользователей, так что система полностью анонимна, сообщили в Apple. Графики будут обновляться ежедневно, чтобы дать властям, медицинским организациям и гражданам доступ к актуальной информации о качестве социального дистанцирования.