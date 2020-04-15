Популярная игровая приставка подорожала почти вдвое

Игровая приставка Nintendo Switch пропала из продажи во всех крупных онлайн-магазинах электроники. А там, где консоль все-таки продается, за нее просят почти вдвое больше стандартной цены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О проблемах с поставками Switch в США сообщает издание Business Insider. По базовой цене в 299 долларов купить устройство невозможно - его нет в наличии в крупных сетях Best Buy, Target, Walmart или GameStop.

Продается приставка на Amazon, но по завышенной цене - 550 долларов, то есть почти с двукратной наценкой. В аналогичном дефиците оказалась и портативная консоль Nintendo Switch Lite. Ее, в отличие от менее компактной модели, нельзя подключить к телевизору.

Дефицит вызван высоким спросом - и так популярную консоль решили купить многие, кто откладывал покупку раньше, а теперь оказался на самоизоляции. Кроме того, спрос подстегнул выход для платформы Switch эксклюзивной игры "Animal Crossing: New Horizons", получившей высокие оценки критиков.

Кроме того, в феврале производство новых приставок было остановлено из-за эпидемии коронавируса - до 90% Nintendo Switch, продающихся в США, делают в Китае. Исходно компания намеревалась выпустить около 20 миллионов консолей за весь 2020-й год, сообщил изданию аналитик Wedbush Securities Майкл Пэтчер. Но никто не предполагал, что миллионы американцев будут вынуждены неделями оставаться дома из-за карантина.