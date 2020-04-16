Рашид Исмаилов станет президентом российского «Вымпелкома»

Бывший замминистра связи РФ Рашид Исмаилов станет президентом "Вымпелкома", рассказал "Ведомостям" человек, знающий об этом от сотрудников оператора. Принципиальная договоренность с ним достигнута, подтвердил человек, которому рассказал об этом один из участников переговоров. Подписаны ли уже обязывающие документы о назначении, он не знает.

Представитель "Вымпелкома" и сам Исмаилов отказались от комментариев.

Президент "Вымпелкома" отвечает в том числе за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, а гендиректор компании не имеет к ним доступа, говорится в уставе оператора. Еще президент представляет интересы "Вымпелкома" перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными. Гендиректор же отвечает за операционную деятельность. Источники "Ведомостей" не смогли уточнить, как будут распределяться полномочия между президентом и гендиректором компании после назначения Исмаилова.

Сейчас Рашид Исмаилов работает гендиректором компании "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА). Она создана в конце 2018 г. и занимается установкой на сетях связи специальных систем маршрутизации трафика. Пользоваться ими должен центр при Роскомнадзоре, но только в чрезвычайных ситуациях - такие полномочия центру дает закон о "суверенном интернете". Представитель ДЦОА отказался комментировать, покидает ли Исмаилов компанию.

До прихода в ДЦОА Исмаилов недолго руководил российским подразделением Nokia. Еще раньше он работал в Минкомсвязи. В 2013 г. Исмаилов пришел в министерство на должность директора департамента международного сотрудничества. Став замминистра, Исмаилов продолжал курировать международную деятельность министерства, а также отвечал за развитие IT-отрасли. До министерства Исмаилов также работал в российских подразделениях Ericsson, Nokia Siemens Networks и Huawei.

С 2015 г. должность президента "Вымпелкома" занимает Александр Крупнов. В феврале 2020 г. пост гендиректора компании досрочно покинул Василь Лацанич, а в начале апреля эту должность занял вернувшийся в компанию Александр Торбахов. Десять лет назад он был соруководителем "Вымпелкома", а после курировал розничный бизнес Сбербанка.

В последнее время "Вымпелком" демонстрирует невпечатляющие результаты. В 2019 г. его выручка по сравнению с 2018 г. сократилась на 3,7% до $4,5 млрд, следует из отчетности его материнского холдинга Veon. Падение доходов ускорилось: в 2018 г. они уменьшились лишь на 1,6%. Абонентская база компании в 2019 г. снизилась на 1,1%, ARPU (средний доход с одного абонента) в рублях сократился на 4,2%.

Абонентов "Вымпелкома" не устраивает качество связи, называл причину гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В прошлом с качеством связи были проблемы из-за того, что компания недоинвестировала в строительство сети, - это по-прежнему негативно влияет на новые подключения, признавала представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева. По ее словам, оператор взял курс на работу только с реальными абонентами. Для этого "Вымпелком" сократил продажи сим-карт в киосках и через франчайзи, а эти каналы традиционно давали компании большой приток клиентов, утверждала Айбашева.