У Tesla украли секретные данные

Нескольких бывших сотрудников Tesla поймали на сливе конфиденциальной информации о компании. Перейдя в стартап Zoox, разрабатывающий системы для беспилотного управления автомобилями, они передали ему секретные данные.

Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В украденной информации содержались сведения о запатентованной системе контроля за производством, складированием, инвентаризацией, дистрибуцией и транспортировкой под названием WARP. В Tesla полагают, что доступ к этим сведениям позволил компании "миновать долгие годы разработки собственной системы логистики".

Tesla подала иск на Zoox и выиграла процесс. По решению суда стартап обязан выплатить компании Илона Маска компенсацию, размер которой не разглашается. Кроме того, Zoox пообещала провести обучение сотрудников по вопросам конфиденциальности, а также осуществить аудит среди работников, доказав таким образом, что никто не сохранил секретную информацию Tesla.