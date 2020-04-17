https://news.day.az/hitech/1224827.html В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Японии, Австралии, Сингапуре и на Филиппинах.
Около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 19% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 12% жалуются на полное отключение социальной сети.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре