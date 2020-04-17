Apple возобновит работу своего магазина в Южной Корее с 18 апреля

Компания Apple вновь откроет свой единственный магазин в Республике Корея, закрытый в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится в сообщении американского производителя, размещенном на его сайте, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Южная Корея добилась впечатляющих результатов в борьбе с распространением COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа) и мы рады объявить о возобновлении работы с 18 апреля магазина Apple в сеульском районе Каннам", - отмечается в документе.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Республике Корея на данный момент составляет 10 635. Уже пятые сутки число новых случаев заражения не превышает 30. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 7 829 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.