Обновление macOS сбережет батарею макбукам

В следующую версию операционной системы macOS будет внедрена улучшенная система управления питания, которая поможет продлить жизнь аккумуляторам в ноутбуках Apple. Разработчики смогут опробовать новую возможность начиная с этой недели, всем пользователям её откроют с релизом обновления Catalina 10.15.5 в ближайшие месяцы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый алгоритм Apple увеличивает срок службы литий-ионных батарей, снижая скорость их химического старения. Теперь источник питания будет заряжаться не до максимума, что со временем уменьшает его долговечность, а до некоторого значения до верхнего предела, после чего естественным образом разряжаться до определенного уровня. Тем не менее, пишет The Verge, пользователи по-прежнему будут видеть индикатор заряда 100% в строке меню.

Система будет настраивать поведение алгоритма в зависимости от различных факторов, таких как температура, нагрузка на процессор и сценарии использования (например, как долго и часто подключают макбук к адаптеру питания).

Новая функция появится на любых макбуках с портами Thunderbolt 3 - то есть на всех MacBook Pro, вышедших в 2016 году и позже, и MacBook Air 2018 и старше. Опция будет активирована по умолчанию, но при желании пользователи смогут отключить её в настройках.