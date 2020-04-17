Volkswagen показал новый кроссовер

Компания Volkswagen презентовала первый официальный тизер обновленного кроссовера Tiguan.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает издание Motor со ссылкой на главу Volkswagen America по маркетингу Хендрика Мута.

На рисунке видно, что автомобиль получит радиаторную решетку и передний бампер нового дизайна. Отмечается, что рестайлинговый кроссовер будет представлен летом 2020 года.

Известно, что в базовой комплектации новинки будет доступна светодиодная оптика. В качестве опции можно будет заказать матричные фары IQ Lights.

Предположительно в салоне нового Volkswagen Tiguan сократят количество физических кнопок и переключателей, заменив их сенсорными.

Известно, что Volkswagen Tiguan появится в гибридной модификации. В линейке двигателей будут моторы семейства Evo - TSI и дизельные TDI. Позже на рынке появится спортивная версия Tiguan R.

Ранее сообщалось, что Audi и Volkswagen изменили логотипы из-за COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового кроссовера.